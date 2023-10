Milano-Cortina 2026, Sala: “Domani riunione sulla pista da bob”

Per quanto riguarda la pista da bob per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, “c’è una riunione domani, ovviamente io non voglio essere partecipe della decisione, se non confermando l’unica mia idea base: andiamo dove costa meno e dove è più sostenibile”. Ad annunciarlo è il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione del primo lotto del Parco pubblico di SeiMilano, a proposito del nodo da sciogliere per i Giochi del 2026. Pochi giorni fa il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, in caso di conferma dello spostamento all’estero di bob, slittino e skeleton, aveva avanzato la proposta sulla “ridistribuzione delle sedi di gara”.