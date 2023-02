Paolini-Andreeva oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Lione 2023

Jasmine Paolini se la vedrà contro Erika Andreeva negli ottavi di finale del torneo WTA 250 di Lione 2023 (cemento indoor). L’azzurra ha esordito sul velluto nella cittadina francese lasciando solamente cinque giochi alla spagnola Rebecca Masarova, proveniente dal tabellone cadetto. Adesso per lei c’è un’altra qualificata come la diciottenne russa, che al primo turno ha approfittato del ritiro nel corso del terzo e decisivo set della connazionale Blinkova. Tra le due non ci sono precedenti a livello di circuito maggiore. Paolini, in virtù della maggiore esperienza e della più alta classifica, partirà con i favori del pronostico. La sovietica, infatti, si è presentata ad inizio settimana da numero 134 delle classifiche e si sta affacciando da poco tra le grandi. Per Jasmine vincere sarebbe molto importante per confermare i quarti di finale conquistati durante la scorsa edizione del torneo.

Paolini e Andreeva si sfideranno oggi (giovedì 2 febbraio). Le due giocatrici sono pianificate come quinto ed ultimo incontro di giornata sul Court Central. Scenderanno in campo al termine del confronto tra la padrona di casa Garcia e la belga Van Uytvanck (inizio fissato non prima delle ore 18:30). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Proprio da questo match uscirà il nome dell’avversaria ai quarti di finale di una tra l’azzurra o la sovietica. Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di ottavi di finale tra Paolini e Andreeva. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole delle protagoniste al termine della partita e per tutta la durata della kermesse transalpina.