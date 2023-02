Real Madrid-Valencia stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Liga 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Real Madrid e Valencia, valevole per il recupero della diciassettesima giornata di Liga 2022/2023. Sfida complessa per la squadra di Carlo Ancelotti, che dopo il pareggio nell’ultimo turno e la successiva vittoria del Barcellona di ieri ora è distante otto punti dai blaugrana, seppur con una partita ancora da giocare. Bisogna vincere questa sera per cerca di restare più o meno in scia a Lewandowski e compagni. Non se la passa meglio il Valencia, che negli ultimi giorni ha interrotto il rapporto con Gattuso in panchina. La sfida è in programma oggi, giovedì 2 febbraio alle 21:00 al Bernabeu di Madrid. Diretta su Dazn.