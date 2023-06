Oliveira vince il PL Open, sconfitto Potenza in finale

Goncalo Oliveira è il campione del PL Open International. Davanti al numeroso pubblico accorso sul Centrale del Forum Sport Center, il portoghese si è aggiudicato il titolo dell’ITF $25.000 romano. Una splendida prestazione ha permesso al numero 2 del seeding di prevalere sull’azzurro Luca Potenza con il punteggio di 6-2 6-1. Il risultato della settimana vale il quarto titolo del 2023 ed il rientro in top 300 per Oliveira, che già ad inizio evento aveva dichiarato di puntare alle qualificazioni degli US Open. Nella finale di doppio hanno trionfato August Holmgren e David Pichler, che si sono imposti per 6-4 7-5 su Julian Ocleppo ed Edan Leshem. Il torneo si è concluso in campo, ma domenica 4 giugno ci sarà il gran finale con la cena di gala dove verrà messa all’asta la racchetta con cui Novak Djokovic ha trionfato all’ultimo Australian Open. I fondi raccolti saranno devoluti alla Novak Djokovic Foundation, partner d’eccezione del torneo.

Oliveira fa poker in tre mesi – Loule, Portimao, Santa Margherita e Roma. Goncalo Oliveira conquista al Forum Sport Center il quarto ITF $25.000 della sua stagione. Dopo aver superato indenne all’esordio le oltre 3 ore di match contro il diciannovenne Gonzalo Bueno, il tennista portoghese si è lanciato verso il successo senza più perdere un set. Dominata per 6-2 6-1 l’atto conclusivo contro Luca Potenza, che alla prima finale della carriera nella categoria non è riuscito a porre resistenza. “Dal debutto in poi sono cresciuto. È normale che il pubblico tifasse per Luca, ma ho giocato una grande finale – le parole di Oliveira dopo aver alzato al cielo il trofeo -. Ho vinto quattro titoli in tre mesi e sono felice di ciò che sto facendo. L’infortunio al ginocchio mi ha tenuto fermo a lungo, ma con questa vittoria torno vicino alla posizione numero 280 e mi sento molto vicino al ritorno nei Challenger. Io sento di appartenere a quella categoria e l’obiettivo stagionale è riuscire a giocare le qualificazioni degli US Open”. Al netto del KO finale resta la bella settimana di Luca Potenza, al quale non è bastato il tifo degli amici romani e dei parenti arrivati da Licata e Brescia. Dopo una partenza di stagione complicata, il siciliano è ripartito dal PL Open International.

Tutto pronto per la cena con la Novak Djokovic Foundation – Il PL Open International ha abbinato i valori dello sport professionistico al sociale e alla sostenibilità. Per raggiungere questi obiettivi sono state fondamentali le partnership con la Novak Djokovic Foundation e l’Associazione Peter Pan. Domenica 4 giugno alle ore 19.30 nell’esclusivo centro eventi ‘La Lanterna’ si svolgerà la cena di gala di conclusione dell’evento. Alla serata saranno presenti Jelena Djokovic, moglie del campione serbo, e la direttrice della fondazione Maja Jovanovic. Per l’occasione sarà messa all’asta la racchetta con cui Novak Djokovic ha vinto l’ultima edizione degli Australian Open, il ricavato andrà alla sua fondazione.