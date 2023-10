Boateng: “Ronaldinho è stato il mio eroe. Complicato fare feste con lui”

Kevin Prince Boateng ha parlato della sua carriera, incentrandosi sull’esperienza a Milano al Milan nel poadcast di Rio Ferdinand. Il centrocampista ghanese ha parlato del suo idolo sportivo dentro e fuori dal campo con cui ha condiviso più di qualche avventura.

Le parole di Boateng: “Ronaldinho era il mio eroe, ma fare festa con lui era complicato più di quanto si possa immaginare. Lo facevo di tanto in tanto, dicendo a mia moglie che ero a giocare a poker. Una notte alle quattro del mattina il mio telefono ha iniziato a suonare, era Ronnie che mi stava chiamando. Mia moglie mi ha chiesto: ‘Cosa c’è che no va? Alza il telefono’. Sicuramente stava festeggiando, forse era ubriaco, non lo so. Lui continuava a chiamare, alla fine ho risposto e gli ho detto che non avrei potuto raggiungerlo visto che ero a letto. E lui mi ha risposto: ‘Se hai problemi a tua moglie puoi dire che vai a poker!’. Ovviamente non andai, anche perché mia moglie aveva sentito chiaramente quello che aveva detto Ronnie!”