Archiviata la fase a gironi, è tempo di semifinali a Jeddah (Arabia Saudita), dove sono in corso le Next Gen ATP Finals 2024. Le sorprese non sono mancate e le uscite illustri di Fils e Mensik lo dimostrano, ma comunque i quattro tennisti rimasti in corsa sono di alto livello e pronti a regalare spettacolo per laurearsi campioni. Andiamo quindi a fare il punto della situazione sulle due semifinali: Michelsen-Tien e Fonseca-Van Assche.

Un americano in finale

Gli Stati Uniti si presentavano con tre giocatori ai nastri di partenza e sono riusciti a portarne due in semifinale. Dato che si affronteranno, c’è dunque già la certezza di averne uno in finale. Tutto lascia pensare che sarà Alex Michelsen, dominatore del girone e chiaro favorito per approdare all’atto conclusivo. Il classe 2004 ha dimostrato di essere un giocatore di alto livello, solido mentalmente ma anche molto efficace dal punto di vista del tennis. Sicuramente i suoi anni di esperienza nel circuito Atp lo hanno aiutato, così come la classifica di numero 41 sottolinea una differenza – anche in termini di continuità – con i suoi coetanei.

Più sorprendente la qualificazione di Learner Tien, capace di chiudere al secondo posto un girone di ferro con Fonseca, Mensik e Fils. Le sue qualità non sono mai state messe in discussione e un percorso del genere non era inimmaginabile dato l’ottimo finale di stagione. A livello Atp però ha pochissima esperienza e non era scontato che riuscisse a superare la fase a gironi. Pur partendo piuttosto sfavorito contro il connazionale Michelsen, potrà scendere in campo senza avere nulla da perdere, consapevole che con il tennis espresso in settimana potrà dare del filo da torcere all’avversario.

Fonseca ha convinto tutti

Nonostante si fosse qualificato a questo torneo come ottavo, Joao Fonseca viene considerato da gran parte degli addetti ai lavori come il più promettente degli otto partecipanti. Sicuramente l’età gioca a suo favore dato che ha solo 18 anni ma anche lui ci ha messo del suo in campo, ottenendo tre vittorie di prestigio contro Fils, Mensik e Tien. Al di là dei tre successi, ciò che ha impressionato è il modo di stare in campo del brasiliano, che sembra avere davvero tutte le carte in regola – tennisticamente e non – per essere il campione del futuro. Ovviamente c’è ancora tanto da lavorare, ma un dritto come il suo ce l’hanno in pochi ed è lecito aspettarsi un altro salto di qualità nel 2025 per vederlo su palcoscenici sempre più importanti.

Sarà proprio il sudamericano a scendere in campo con i favori del pronostico nella semifinale contro Luca Van Assche, tennista francese capace di superare il girone per il secondo anno consecutivo. Nonostante una stagione non entusiasmante e dei limiti evidenti per via della sua stazza, il classe 2004 ha dimostrato di non essere uno dei migliori 8 Under del mondo per caso ed è approdato in semifinale con merito. E non parte assolutamente spacciato contro Fonseca, anzi proverà a far valere la sua maggiore esperienza per andare avanti e continuare a sognare il titolo. Non ci sono precedenti tra i due giocatori.

Montepremi e prize money

RISERVA – € 15.790

PREMIO DI PARTECIPAZIONE – € 157.899

PER OGNI PARTITA VINTA NEL GIRONE – € 38.591

VITTORIA IN SEMIFINALE – € 119.477

SUCCESSO FINALE – € 161.057

VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – € 554.204

Dove vedere il torneo in tv

Sky Sport seguirà tutte le sfide in diretta dal primo all’ultimo giorno attraverso i suoi canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà inoltre possibile vedere le Next Gen Atp Finals di Jeddah in streaming tramite le piattaforme Sky Go (se abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Come sempre, Sportface vi terrà compagnia nel corso della settimana con approfondimenti, news, highlights, risultati e classifiche aggiornate.

L’elenco dei vincitori

Hyeon CHUNG (2017)

Stefanos TSITSIPAS (2018)

Jannik SINNER (2019)

Carlos ALCARAZ (2021)

Brandon NAKASHIMA (2022)

Hamad MEDJEDOVIC (2023)