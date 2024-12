È morto all’età di 88 anni George Eastham, ex attaccante che si è laureato campione del mondo con l’Inghilterra nel 1966. Calcio inglese in lutto dunque per la scomparsa di Eastham, che oltre alla maglia della Nazionale ha vestito anche quelle di Newcastle, Arsenal e Stoke City. Numerosi i messaggi di cordoglio da parte del mondo del calcio, compresi quelli dei suoi ex club.

La vittoria del Mondiale 1966

L’apice della carriera di Eastham è stato sicuramente il Mondiale vinto nel 1966. Pur non avendo disputato neppure un minuto nella manifestazione che si svolse proprio in Inghilterra 58 anni fa, si era meritato la fiducia squadra dell’allenatore Sir Alf Ramsey, che aveva scelto di convocarlo ed ha avuto l’opportunità di festeggiare insieme ai suoi compagni un traguardo storico. In Nazionale vanta comunque 19 presenze e 2 gol.

La carriera di Eastham

Tre le squadre di Premier League – che ai tempi si chiamava ancora Football League First Division – in cui ha militato Eastham. La prima fu il Newcastle, con cui realizzò 29 gol in 124 partite. Poi si trasferì all’Arsenal e realizzò 41 reti in 207 presenze. Infine passò per 35mila sterline allo Stoke City, disputando ben 194 partite ma segnando appena 4 gol. Uno di questi arrivò però nel momento più importante, vale a dire la finale della Coppa di Lega del 1972, vinta per 2-1 contro il Chelsea a Wembley.

Dopo il ritiro

Una volta appesi gli scarpini al chiodo, nel 1974, Eastham è rimasto nell’ambiente Stoke City e ha anche ricoperto il ruolo di allenatore dal marzo 1977 al gennaio 1978. Anni prima gli era stata invece conferita l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico per i suoi servizi al calcio nel 1973. Tra i tanti messaggi di condoglianze, non è mancato quello della Football Association, che si è detta “addolorata per la scomparsa di Eastham” ed ha porto le proprie condoglianze “alla famiglia e agli amici di George”.

Il ricordo dello Stoke City

“Siamo immensamente rattristati dalla scomparsa della leggenda del club. In questo momento difficile, i nostri pensieri sono rivolti alla famiglia e agli amici di George” si legge in una nota. Lo Stoke City scenderà inoltre con il lutto al braccio nel match contro lo Sheffield Wednesday, in programma sabato 21 dicembre alle ore 13:30. Inoltre, il club ha in programma di rendere omaggio a Eastham in occasione della prossima partita casalinga, quella contro il Leeds United del 26 dicembre.