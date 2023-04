Nardi-Struff oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2023

Luca Nardi se la vedrà contro Jan-Lennard Struff nel primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid 2023 (Spagna), torneo di scena sui campi di terra battuta in altura della capitale iberica. Il giovane pesarese è reduce da Montecarlo, dove ha superato le qualificazioni prima di arrendersi al secondo turno di fronte al connazionale Lorenzo Musetti. Partirà sfavorito contro il gigante tedesco, ormai da tanti anni abituato a giocarsela alla pari con i migliori giocatori del mondo. Per il vincitore ci sarebbe un turno decisivo contro uno tra l’altro azzurro Raul Brancaccio oppure il russo Aslan Karatsev.

Nardi e Struff scenderanno in campo oggi (lunedì 24 aprile). I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata sullo Stadium 3 dalle ore 11.00. Trattandosi di un incontro di qualificazione non è prevista una copertura televisiva o streaming della partita. La copertura televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento madrileno attraverso i canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Sarà disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il Masters 1000 di Madrid 2023 fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco del torneo.