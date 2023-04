L’Isola dei famosi 2023 stasera in tv: orario, canale, anticipazioni e diretta streaming seconda puntata

Tutto pronto per la seconda puntata dell’Isola dei famosi, in programma stasera lunedì 24 marzo. Il celebre reality show con la conduzione di Ilary Blasy, accompagnata da Enrico Papi e Vladimir Luxuria, quest’anno fa tappa a Cayos Cochinos, in Honduras, e vede protagonisti tanti vip appartenenti al mondo dello spettacolo, dello sport e non solo. La prima puntata ha già dato alcune indicazioni importanti ed ha visto a rischio eliminazione Marco Predolin ed Helena Prestes. Uno dei due andrà a casa già stasera, ma non sarà l’unica novità. Tra primi baci e prime liti, infatti, c’è grande attesa per scoprire cosa riserverà questa puntata. La trasmissione andrà in onda a partire dalle ore 21.20 su Canale 5, con possibilità di seguire il programma tramite la piattaforma Mediaset Play.