Nardi-Paire oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Montpellier 2023

Luca Nardi affronterà Benoit Paire nel turno decisivo delle qualificazioni del torneo ATP 250 di Montpellier 2023 (cemento indoor). Il diciannovenne azzurro (numero 164 del ranking), dopo aver sconfitto in due set il francese Maxime Janvier, si giocherà l’accesso al main draw con un altro giocatore di casa. Quest’ultimo, sprofondato in classifica oltre la posizione numero duecento, al primo turno è riuscito ad avere la meglio sul connazionale Hugo Grenier. Si prospetta una dura battaglia per Nardi, che partirà con i favori del pronostico nonostante la minore esperienza a livello di circuito maggiore.

Paire, infatti, ormai da tanti mesi sta faticando tantissimo ad ottenere risultati. L’inizio di stagione sul circuito Challenger, inoltre, non è stato esaltante. Il giovane pesarese dovrà essere bravo e lucido a rimanere calmo contro un avversario sempre molto imprevedibile. Tra i due giocatori non ci sono precedenti all’attivo da registrare. Banco di prova importante per Nardi, che si vuole subito riscattare dopo delle prime settimane d’anno un po’ avare di prestazioni convincenti.

Nardi e Paire scenderanno in campo oggi (lunedì 6 febbraio). I due giocatori sono pianificati come terzo match di giornata sul Court Patrice Dominguez con inizio fissato non prima delle ore 16:30. Trattandosi di un incontro di qualificazione, non è prevista una copertura televisiva nè streaming. Le partite del tabellone principale del torneo transalpino, però, saranno trasmesse da Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e da Sky Sport, attraverso i due canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go e NOW. Sportface.it monitorerà il match tra Nardi e Paire fornendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutta la durata della kermesse francese.