LIVE – Nardi-Paire 6-1 3-6 6-3, qualificazioni Atp Montpellier 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Nardi-Paire, incontro valevole per il turno decisivo delle qualificazioni del torneo ATP 250 di Montpellier 2023 (cemento indoor). Il diciannovenne azzurro (numero 164 del ranking), dopo aver sconfitto in due set il francese Maxime Janvier, si giocherà l’accesso al main draw con un altro giocatore di casa. Quest’ultimo, sprofondato in classifica oltre la posizione numero duecento, al primo turno è riuscito ad avere la meglio sul connazionale Hugo Grenier. Si prospetta una dura battaglia per Nardi, che partirà con i favori del pronostico nonostante la minore esperienza a livello di circuito maggiore.

Paire, infatti, ormai da tanti mesi sta faticando tantissimo ad ottenere risultati. L’inizio di stagione sul circuito Challenger, inoltre, non è stato esaltante. Il giovane pesarese dovrà essere bravo e lucido a rimanere calmo contro un avversario sempre molto imprevedibile. Tra i due giocatori non ci sono precedenti all’attivo da registrare. Banco di prova importante per Nardi, che si vuole subito riscattare dopo delle prime settimane d’anno un po’ avare di prestazioni convincenti. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale non prima delle ore 16:30. Nardi e Paire, infatti, sono pianificati come terzo match di giornata sul Court Patrice Dominguez.

NARDI-PAIRE 6-1 3-6 6-3

FINITA QUA: LUCA NARDI VOLA NEL TABELLONE PRINCIPALE!

TERZO SET – Game interlocutorio con Paire che con due aces accorcia sul 5-3: ora il momento della verità

TERZO SET – Ai vantaggi Nardi vince un game molto delicato e allunga sul 5-2

TERZO SET – Anche con un po’ di fortuna Paire tiene la battuta e rimane in scia al match, 4-2

TERZO SET – Molto bene Luca Nardi che sta servendo davvero alla grande, 86% di prime in campo: 4-1. La qualificazione si avvicina

TERZO SET – Con il servizio Paire si salva e si mantiene in partita, 3-1

TERZO SET – Altro game vinto agevolmente da Nardi, a 15: 3-0

TERZO SET – BREAK NARDI! Game lunghissimo, ma alla fine, grazie ai doppi falli di Paire, l’azzurro allunga: 2-0

TERZO SET – Nardi inizia con il piede giusto, tenendo agevolmente a zero la battuta: 1-0

TERZO SET – Inizia la frazione decisiva, Nardi al servizio

SET PAIRE! Palla corta vincente del francese che chiude un grande set, si va al terzo!

SECONDO SET – Altro game tenuto a zero da Luca, ma adesso il set si giocherà sul servizio di Paire: 5-3

SECONDO SET – Adesso Paire è in trance agonistica: tiene anche lui a zero, aizza il pubblico. 5-2

SECONDO SET – Molto bene Nardi che reagisce e tiene a zero la battuta, 4-2 per Paire

SECONDO SET – Paire vince un game pesantissimo rimontando da 0-40: il pubblico francese si gasa, 4-1

SECONDO SET – BREAK PAIRE! Game molto lottato, Nardi ha recuperato da 15-40 sotto e ha avuto anche la palla del 2-2. Siamo 3-1 per il francese

SECONDO SET – Paire adesso è dentro alla partita: un grande passante di rovescio e poi il solito servizio vincente, 2-1

SECONDO SET – Molto solido Nardi che continua a tenere senza problemi i suoi turni di servizio, stavolta a 15: 1-1

SECONDO SET – Sul 30-30 aces di Paire, poi sbaglia Nardi con il rovescio: il francese parte avanti in questo secondo set, 1-0 per lui

SECONDO SET – Inizia la seconda frazione di gioco con Paire alla battuta

SET NARDI! DOMINIO LUCA IN QUESTO PRIMO SET, 6-1

PRIMO SET – Si sblocca ai vantaggi Paire con due ottimi servizi, 5-1

PRIMO SET – Il primo set è già in cassaforte per l’azzurro: 5-0 senza storia

PRIMO SET – BREAK NARDI! Altro break di Luca che sta dominando anche complici i tanti errori di Paire: 4-0

PRIMO SET – Grandissimo inizio dell’azzurro che in un amen tiene a zero la battuta: 3-0

PRIMO SET – BREAK NARDI! Ci pensa Paire ad autobrekkarsi: due doppi falli, Luca parte sul 2-0

PRIMO SET – Luca tiene a 30: sul 30-30 un bell’ace e poi risposta sbagliata di Paire, 1-0 per l’azzurro

PRIMO SET – Si comincia: Nardi alla battuta

18.10 – Effettuato il sorteggio: inizierà a servire Nardi, adesso è il momento del palleggio di riscaldamento

18.05 – I giocatori hanno fatto il loro ingresso in campo

18:00 – Buonasera, e benvenuti alla diretta scritta del match tra Luca Nardi e Benoit Paire. Il match avrà inizio a breve.