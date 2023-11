Lazio-Celtic oggi in tv: canale, orario e streaming Youth League 2023/2024

Lazio e Celtic non hanno fatto vedere tantissime cose positive fino a questo momento nel loro girone di Youth League, con Atletico e Feyenoord che hanno fatto meglio e che oggettivamente hanno meritato la qualificazione al turno successivo. Per i biancocelesti per vincere contro gli scozzesi vorrebbe dire tantissimo anche in ottica futura e per il proseguo della stagione. Il match quindi non è da sbagliare assolutamente e può dar morale per il futuro. Si parte alle alle 14.00 di martedì 28 novembre con la diretta della partita che sarà trasmessa su Lazio Channel TV.