Nadal: “Salto il Roland Garros ma voglio giocare un altro anno, obiettivo tornare per la Coppa Davis”

Rafa Nadal ha annunciato in una conferenza stampa straordinaria che non parteciperà al Roland Garros: “La lesione che ho avuto in Australia è migliorata ed è impossibile pensare a una mia partecipazione al Roland Garros. Quest’anno è stato molto difficile, ho espresso un livello molto basso. Non si può sempre vincere, ora posso offrire questo in questo momento. E’ un momento complicatissimo. Non sono riuscito a giocare come volevo a causa dei miei problemi fisici. Gli ultimi anni sono stati faticosi e difficili. Negli ultimi mesi ce l’ho messa tutta per tornare ma non ce l’ho fatta. Non mi sono divertito in allenamento e neanche in campo. Devo dare al mio corpo il tempo di rientrare. Non posso dare una data di rientro. Vorrei rientrare a fine anno per la Coppa Davis per giocare in buone condizioni all’Australian Open. Il 2024 probabilmente sarà il mio ultimo anno da sportivo”.

Quindi per la prima volta dal 2004 lo spagnolo non parteciperà al torneo dove ha trionfato per 14 volte. Il problema allo psoas gli ha impedito di recuperare al meglio. Nadal non potrà difendere il titolo dello scorso anno e perderà i 2000 punti scendendo fuori dai primi 100 della classifica Atp.