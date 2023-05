Running, rinviata la 100 km del Passatore

Il maltempo sta mettendo in ginocchio gran parte della penisola italiana con le vari federazioni sportive che stanno decidendo di sospendere gli eventi che sarebbe dovuti svilupparsi nel corso del prossimo weekend. E’ successo per la Formula Uno con il GP di Imola che è stato sospeso, succederà ugualmente nel mondo del Running. Infatti, a causa dell’alluvione, è stata sospesa la 49/a edizione della gara di ultramaratona 100 km del Passatore, prevista a Faenza (Ravenna).

In una nota ufficiale l’organizzazione ha spiegato la sospensione: “Stante la situazione di forte emergenza nella città di Faenza e nei Comuni limitrofi, compresa l’inagibilità di alcuni tratti facenti parte del percorso della corsa in conseguenza dei danni causati dalla calamità naturale. il presidente della 100 km del Passatore Giordano Zinzani, il consiglio direttivo dell’organizzazione e le parti chiamate in causa nella manifestazione hanno deciso di comune accordo di sospendere la 49/a edizione originariamente prevista per il 27-28 maggio con partenza da Firenze e arrivo a Faenza. La decisione, oltre a rispondere a una logica di buon senso vuole anche essere un segno di rispetto verso le popolazioni flagellate dall’alluvione in tutto il territorio romagnolo”