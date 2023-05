Golf: Tiger Woods vince causa contro ex fidanzata

Tiger Woods ha vinto questa volta non su un campo da golf, ma in tribunale. Il golfista più importante degli ultimi anni sicuramente era stato condotto in tribunale dall’ex fidanzata Erica Herman che avrebbe voluto annullare un accordo con Woods, che sarebbe stato firmato nel 2017, accusandolo di molestie sessuali.

Il giudice del Tribunale della Florida ha però negato quanto proposto dall’ex fidanzata di Tiger Woods. Infatti, il tribunale ha deciso che ha decretato che i due ex conviventi dovranno attenersi all’accordo di non divulgazione firmato con il campione di golf californiano e deve risolvere le cose con lui attraverso un arbitrato privato e a porte chiuse.