Mutua Madrid Open 2024: programma, orari e ordine di gioco martedì 30 aprile con Sinner

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo combined Masters 1000 e Wta di Madrid per la giornata di martedì 30 aprile. C’è in campo Jannik Sinner, che sfiderà nel quarto match di giornata sul campo dedicato ad Arantxa Sanchez, uno tra Cobolli, e sarebbe un derby italiano, oppure Khachanov negli ottavi del torneo iberico. Per il resto, ritroveremo in campo anche Rafael Nadal. Di seguito il programma completo.

MANOLO SANTANA STADIUM

Ore 11:00 – (3) Medvedev vs (17) Bublik

Non prima delle 12:30 – (1) Swiatek vs (11) Haddad Maia

Non prima delle 16:00 – (23) Struff vs (2) Alcaraz

Non prima delle 20:00 – (18) Keys vs (8) Jabeur

a seguire – (PR) Nadal vs (30) Lehecka

ARANTXA SANCHEZ STADIUM

Ore 11:00 – (7) Rublev vs (14) Griekspoor

Non prima delle 13:00 – (8) Hurkacz vs (12) Fritz

a seguire – (21) Cerundolo vs (4) Zverev

a seguire – (1) Sinner vs Khachanov

a seguire – Auger-Aliassime vs (5) Ruud