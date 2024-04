Masters 1000 Madrid 2024: Sinner batte Kotov in due set, acciacco fisico ma vola agli ottavi

Non è stato tutto rose e fiori per Jannik Sinner nel match del terzo turno del torneo Masters 1000 di Madrid 2024. L’altoatesino, prima testa di serie di questo tabellone, dopo il bye dell’esordio e la facile vittoria contro Sonego nel secondo turno, ha battuto in due set il russo Pavel Kotov, col punteggio di 6-2 7-4 dopo un’ora e trentotto minuti di gioco, ma ha dovuto soffrire anche a causa di qualche acciacco fisico all’anca che lo ha penalizzato nel secondo parziale. Con questo successo, l’ennesimo del 2024 per il numero due al mondo, si spalancano le porte degli ottavi di finale: Sinner scenderà in campo già domani, nel quarto match di serata sull’Arantxa Sanchez, contro uno tra Flavio Cobolli, e sarebbe un derby tutto italiano, oppure un altro russo, Karen Khachanov.

Era il primo scontro diretto tra Sinner e l’istrionico giocatore russo, nativo di Mosca e oggettivamente non in forma fisica smagliante, per usare un eufemismo. Sinner mette subito le cose in chiaro tenendo la battuta a zero e poi trovando l’immediato break, c’è però la reazione del suo rivale, che in risposta è parecchio aggressivo ed è in grado di prendersi il controbreak. Copione identico nei successivi due game: nuovo break di Sinner, che però si espone ancora una volta al controbreak di Kotov. L’azzurro capisce che bisogna alzare il livello e lo fa: terzo break consecutivo, ma questa volta tiene la battuta e vola sul 5-2, per poi sfruttare la prima palla match, in risposta, e chiudere sul 6-2 dopo trentaquattro minuti.

Nel secondo set improvvisamente si capovolge la situazione. Sinner comincia a patire alcuni problemi di troppo all’anca e ne approfitta Kotov, che alza il livello in risposta e trova il break, dopo l’iniziale game vinto a zero dall’altoatesino. Si va così sull’1-3 e il russo non sembra voler mollare, visto che la trascina fino al decimo game in cui serve per vincere il set e prolungare tutto al terzo parziale: c’è per il colpo di coda di Sinner, che fa valere lo status di testa di serie numero uno e si prende il controbreak che lo tiene in vita. Sul 6-5 Kotov ha le spalle al muro e finisce sotto 0-40 (anche un doppio fallo) con tre match point di Sinner, non sfruttati. Si va allora ai vantaggi ed è battaglia serrata: Kotov con una follia decide di servire da sotto, Sinner fa punto, riporta tutto sul 40-40 e da lì la vince con risposte perfette che valgono il 7-5 e il trionfo. Nella speranza che i problemi all’anca non siano particolarmente preoccupanti, domani sera rivedremo l’azzurro nuovamente in campo negli ottavi.