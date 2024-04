LIVE – Roma-Venezia: gara-2 playoff Serie A1 femminile 2023/2024 basket (DIRETTA)

Il live in diretta di Roma-Venezia, sfida valida come gara-2 dei playoff della Serie A1 femminile 2023/2024 di basket. Dopo il match senza storia nel primo atto, la contesa si sposta a Roma, dove le padrone di casa allenate da coach Di Meglio proveranno il colpaccio per allungare la serie a gara-3. Le lagunari, che in gara-1 hanno messo le cose in chiaro fin dal primo quarto, confermandosi poi nel tratto centrale di partita e controllando nell’ultimo quarto, invece, cercano la seconda vittoria per poter chiudere la serie e proiettarsi già alle semifinali. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di lunedì 29 aprile, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

