Musetti-Alcaraz oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Pechino 2023

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Carlos Alcaraz negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Pechino 2023 (cemento outdoor), torneo di scena sui campi della capitale cinese. Grande esordio per il carrarino. Al primo turno, infatti, ha avuto la meglio in tre set contro un avversario molto in forma come il russo Karen Khachanov. Adesso servirà un’impresa contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero due del ranking mondiale e prima testa di serie della kermesse asiatica. Quest’ultimo ha bagnato il suo debutto con una prestazione piuttosto convincente per estromettere il qualificato tedesco Yannick Hanfmann.

I precedenti con Musetti, entrambi andati in scena sulla terra rossa, si trovano in perfetta parità (1-1). L’azzurro ha prevalso nel 2022 in occasione della finale del torneo ATP 500 di Amburgo, conquistando il primo titolo della carriera sul circuito maggiore. L’allievo di Juan Carlos Ferrero, invece, si è preso la rivincita quest’anno negli ottavi di finale del Roland Garros. A partire favorito secondo le quote dei bookmakers sarà Alcaraz ma la versione dell’italiano ammirata contro Khachanov può provare a dire la sua in ottica vittoria finale.

