Montecarlo, Jannik Sinner palleggia con il tennista disabile Arthur Delaye (VIDEO)

Campione in campo, campione anche fuori. Jannik Sinner non si smentisce mai ed è stato protagonista di uno splendido gesto in occasione del Masters 1000 di Montecarlo, realizzando il sogno di un ragazzo. Si chiama Arthur Delaye il tennista francese disabile che nel Principato di Monaco ha condiviso il campo con il numero due del ranking Atp, documentando la sua esperienza sui social.

“Nonostante la disabilità e la paralisi cerebrale gioco a tennis con passione. Oggi ho condiviso un allenamento straordinario con Jannik a Montecarlo. Grazie Jannik per questa partita insieme. Non dimenticherò mai questo momento” ha scritto. Come si evince dal video, Delaye ha avuto l’opportunità di palleggiare direttamente nell’iconica cornice del Monte-Carlo Country Club con il vincitore dell’Australian Open, vivendo un’esperienza unica. A rendere ancora più indimenticabile la settimana di Arthur, anche l’incontro con Carlos Alcaraz, con cui ha scattato una foto. “Il prossimo obiettivo è allenarci insieme al Roland Garros” ha poi aggiunto, ringraziando lo spagnolo.

THANK YOU SINNER

Despite disability and cerebral palsy I play tennis with passion

Today, I shared an amazing practice with @janniksin at @ROLEXMCMASTERS

Thank you Jannik for this game together

I will never forget this moment and I will keep going @atptour @TennisTV pic.twitter.com/4IoaWCxBhy — Arthur Delaye (@ArthurDelaye) April 6, 2024