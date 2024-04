Masters 1000 Montecarlo, preoccupano le condizioni di Alcaraz: è ancora dolorante all’avambraccio destro

I giorni passano ma le condizioni di Carlos Alcaraz non migliorano. Il tennista spagnolo, che già lo scorso anno non prese parte al Masters 1000 di Montecarlo per infortunio, rischia di doversi ritirare anche stavolta. Al momento, ovviamente, il “se” è d’obbligo, ma le notizie che arrivano dal Principato di Monaco non lasciano ben sperare. Secondo quanto riportato dalla tv canadese ‘TVA Sports‘ – particolarmente interessata alle condizioni di Alcaraz visto che al secondo turno dovrà sfidare Felix Auger-Aliassime -, l’ex numero uno al mondo ha colpito pochissimi dritti nel suo allenamento odierno e nessuno in maniera potente.

“Visibilmente dolorante all’avambraccio destro, ancora avvolto in una benda, lo spagnolo si è a malapena riscaldato in palestra dove ha fatto soprattutto qualche allungo e qualche corsa, prima di entrare in campo sotto il sole cocente” si legge. Nel corso dell’allenamento con il suo coach Ferrero, però, nessuno scambio (solo cesto) e soprattutto nessun dritto se non qualche slice. Addirittura si parla di difficoltà “a tenere bene la racchetta al momento dell’impatto, anche se di intensità molto bassa“ con la maggior parte dei dritti tentati finiti in rete. Al momento non c’è ancora alcuna decisione ufficiale, ma da quanto trapela non si può affatto escludere la possibilità che Alcaraz si ritiri senza scendere in campo, anche per preservarsi in vista dei “suoi” tornei di Barcellona e Madrid.