Se il lunedì del Miami Open si è concluso con Alex De Minaur trionfante nella bolgia creata dai supporters brasiliani di Joao Fonseca, anche questo martedì si preannuncia ricco di emozioni per il torneo combined in corso in Florida. Una giornata in cui si disputano tutti gli ottavi di finale del tabellone maschile e i primi due quarti di quello femminile. Questo significa che l’Italtennis avrà ben tre cartucce da sparare con Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini.

PAOLINI, LINETTE È LA PROVA DEL NOVE

Partiamo proprio da quest’ultima, reduce da una splendida vittoria ai danni di Naomi Osaka in cui a tratti è sembrato di rivedere quella ‘Jas’ che abbiamo avuto modo di ammirare per tutto il 2024. Un successo che le dona tanta fiducia e una condizione ideale per quello che è a tutti gli effetti un tabù per lei, ovvero Magda Linette. Ci si aspettava probabilmente Coco Gauff, e invece sarà la polacca a contendere all’azzurra un posto in semifinale nel secondo match sul campo principale dopo Monfils-Korda. N°7 del ranking contro la n°34, che però è in vantaggio tre a zero nei precedenti. La polacca ha perso un solo set nei confronti diretti con l’allieva di Renzo Furlan, quando riuscì a imporsi sull’erba di Birmingham nel 2023. Poi, lo scorso anno, due vittorie secche sia sul cemento di Pechino che sulla terra battuta di Parigi ai Giochi Olimpici. Un matchup molto complicato per la toscana, in quello che sarà il primo quarto WTA a giocarsi.

Scenderanno infatti in campo in sessione serale Aryna Sabalenka e Qinwen Zheng in un’altra sfida che finora ha visto una giocatrice sempre prevalere sull’altra. Nell’ultimo anno e mezzo la bielorussa e la cinese si sono trovate di fronte been cinque volte e Zheng soltanto in un’occasione è riuscita a strappare un set all’attuale leader del circuito femminile.

MUSETTI E BERRETTINI SFAVORITI, MA…

In campo maschile, nel torneo vinto lo scorso anno da Jannik Sinner, ci sono ancora due nostri portacolori in corsa quando sono rimasti in sedici a giocarsi il trofeo. In prima serata, subito dopo il match di Jasmine Paolini, sarà il momento dell’ennesimo atto tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic. Ben sette i precedenti, con il carrarino che ha vinto solamente sul rosso di Montecarlo nel 2023 e che lontano dalla terra battuta non ha mai vinto un set contro il serbo. Una sfida, questa volta, difficile da decifrare, tra un Djokovic che è incappato in diverse sconfitte inaspettate e un Musetti che causa infortunio in Sudamerica sta lentamente tornando in condizione.

Più tardi, presumibilmente verso le 22:00 italiane, Matteo Berrettini si ritroverà invece di fronte Alex De Minaur. Il tennista romano ha sfruttato un tabellone di certo non impossibile per tornare negli ottavi di un Masters 1000, ma ora è chiamato a fare quello step in più contro l’attuale numero 11 della classifica proveniente da due ore e mezzo di battaglia contro Fonseca. Il fisico ha finalmente concesso una tregua all’azzurro negli ultimi mesi, sta giocando tanto e inizia a trovare continuità nelle prestazioni e nei risultati, come dimostra il ritorno in top-30, ma spesso negli incontri contro avversario di un livello più alto è mancato quel qualcosa in più per riuscire a strappare una vittoria importante. Ad esempio contro Draper e Tsitsipas nei due tornei in Medio Oriente. Oggi De Minaur parte favorito, ma un successo per l’ex finalista di Wimbledon rappresenterebbe un bel balzo in avanti in termini di fiducia e consapevolezza.

IL PROGRAMMA DI OGGI A MIAMI

STADIUM

Ore 17:00 – Monfils vs Korda

a seguire – PAOLINI vs Linette

a seguire – MUSETTI vs Djokovic

Non prima delle 00:00 – Sabalenka vs Zheng

a seguire – Zverev vs Fils

GRANDSTAND

Ore 16:00 – Dimitrov vs Nakashima

Ruud vs Cerundolo

Fritz vs Walton

BERRETTINI vs De Minaur

Machac vs Mensik