Matteo Manassero e Francesco Molinari tornano protagonisti nel PGA Tour: i due azzurri saranno impegnati nel Texas Children’s Houston Open. Nuovo impegni per i golfisti italiani, a caccia di risultati di peso per risalire nella classifica della FedEx Cup, per la quale pagano anche il fatto di non avere diritto di gioco negli eventi “elevati” del Tour. Il torneo di Houston si terrà dal 27 al 30 marzo sul Memorial Park Golf Course: in palio un montepremi da 9,5 milioni di dollari, di cui oltre 1,7 andranno al vincitore. A difendere il titolo sarà il tedesco Stephan Jaeger, mentre tra i past winner figurano anche Tony Finau (2022) e Lanto Griffin (2019). Ma saranno numerosi i top presenti in gara.

PGA Tour: anche Scheffler e McIlroy presenti a in Texas

Infatti, in gara ci saranno ben venti dei migliori cinquanta del ranking, a partire da Scottie Scheffler e Rory McIlroy. Entrambi vanno a caccia della prima affermazione in questo torneo: il primo è arrivato secondo nel 2021 e nel 2024, mentre il nordirlandese arriva all’appuntamento forte dei due tornei vinti in stagione (l’AT&T Pebble Beach Pro-Am e il The Players Championship), finora unico a riuscirci. L’obiettivo di entrambi i campioni è quello di preparare al meglio il The Masters, primo Major maschile dell’anno in programma ad Augusta (Georgia) dal 10 al 13 aprile. E proprio McIlroy vorrà aggiudicarsi il Masters completare il Grande Slam e interrompere un digiuno con i Major che dura dal 2014.

DP World Tour a Nuova Delhi: quattro azzurri in gara

Nel weekend, sempre tra il 27 e il 30 marzo, inoltre, andrà in scena una nuova tappa del DP World Tour. Dopo l’appuntamento di Singapore, il circuito si sposta in India, a Nuova Delhi, per l’Hero Indian Open. Si gareggia al DLF Golf & Country Club (che vanta un campo a 18 buche, il Gary Player Course, e un altro illuminato a 9, l’Arnold Palmer Course), dove il giapponese Keita Nakajima difenderà il titolo conquistato nel 2024. Occhi puntati sui quattro azzurri in gara: si tratta di Guido Migliozzi, Edoardo Molinari, Francesco Laporta e Andrea Pavan. Il torneo mette in palio 2,25 milioni di dollari, di cui oltre 382mila andranno al vincitore.

Anche in questo caso, diversi i nomi di spicco, tra cui diversi past winner, come il tedesco Marcel Siem (2023), lo scozzese Stephen Gallacher (2019), l’inglese Matt Wallace (2018) e gli indiani Shiv Shankar Prasad Chawrasia (2017 e 2016) e Anirban Lahiri (2015). In gara anche Richard Mansell, che dopo aver vinto il suo primo titolo in carriera nel circuito a Singapore, va in cerca di un’altra affermazione.