Miami 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 21 marzo con Sonego in campo

A Miami il torneo ATP 1000 entra nel quarto giorno. Domani 21 marzo sono previste diverse partite, con Sonego pronto a scendere in campo per sfidare Evans. Si inizierà a giocare alle 16:00 italiane su tutti i campi, escluso quello centrale dove il primo match è previsto per le ore 17:00. A seguire tutte le partite e l’ordine di gioco:
STADIUM ORE 17:00
F. Auger-Aliassime Vs A. Walton
Sakkari VS Yuan
Shnaider Vs Keys
D. Lajovic Vs G. Monfils
C. Tauson Vs E. Rybakina
GRANDSTAND ORE 16:00
D. Parry Vs Haddad Maia
S. Ofner Vs K. Nishikori
L. Sonego Vs D. Evans
E. Nava Vs R. Bautista Agut
P. Stearns Vs V. Azarenka
BUTCH BUCHOLZ ORE 16:00
E. Mertens Vs T. Townsend
A. Kalinina Vs C. Wozniacki
A. Kovacevic Vs F. Marozsan
M. Landaluce Vs J. Munar
R. Safiullin VS D. Schwartzman
COURT 1 ORE 16:00
L. Djere Vs C. Wong
A. Tabilo Vs B. Nakashima
L. Siegemund Vs J. Ostapenko
Q. Zheng Vs K. Siniakova
V. Kudermetova VS X. Wang
COURT 7 ORE 16:00
D. Altmaier Vs H. Mayot
D. Saville Vs D. Yastremska
A. Popyrin Vs F. Diaz Acosta
COURT 2 ORE 16:00
E. Ruusuvuori Vs Y. Hanfmann
D. Galan Vs A. Shevchenko
K. Boulter Vs B. Fruhvirtova
A. Kalinskaya Vs X. Wang
L. Samsonova Vs Y. Putintseva
COURT 3 ORE 16:00
L. Tsurenko Vs G. Minnen
A. Muller Vs S. Kwon
A. Vukic Vs R. Carballes Baena