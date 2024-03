Miami 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 21 marzo con Sonego in campo

A Miami il torneo ATP 1000 entra nel quarto giorno. Domani 21 marzo sono previste diverse partite, con Sonego pronto a scendere in campo per sfidare Evans. Si inizierà a giocare alle 16:00 italiane su tutti i campi, escluso quello centrale dove il primo match è previsto per le ore 17:00. A seguire tutte le partite e l’ordine di gioco:

STADIUM ORE 17:00

F. Auger-Aliassime Vs A. Walton

Sakkari VS Yuan

Shnaider Vs Keys

D. Lajovic Vs G. Monfils

C. Tauson Vs E. Rybakina

GRANDSTAND ORE 16:00

D. Parry Vs Haddad Maia

S. Ofner Vs K. Nishikori

L. Sonego Vs D. Evans

E. Nava Vs R. Bautista Agut

P. Stearns Vs V. Azarenka

BUTCH BUCHOLZ ORE 16:00

E. Mertens Vs T. Townsend

A. Kalinina Vs C. Wozniacki

A. Kovacevic Vs F. Marozsan

M. Landaluce Vs J. Munar

R. Safiullin VS D. Schwartzman

COURT 1 ORE 16:00

L. Djere Vs C. Wong

A. Tabilo Vs B. Nakashima

L. Siegemund Vs J. Ostapenko

Q. Zheng Vs K. Siniakova

V. Kudermetova VS X. Wang

COURT 7 ORE 16:00

D. Altmaier Vs H. Mayot

D. Saville Vs D. Yastremska

A. Popyrin Vs F. Diaz Acosta

COURT 2 ORE 16:00

E. Ruusuvuori Vs Y. Hanfmann

D. Galan Vs A. Shevchenko

K. Boulter Vs B. Fruhvirtova

A. Kalinskaya Vs X. Wang

L. Samsonova Vs Y. Putintseva

COURT 3 ORE 16:00

L. Tsurenko Vs G. Minnen

A. Muller Vs S. Kwon

A. Vukic Vs R. Carballes Baena