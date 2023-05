Met Gala, Roger Federer incanta con il suo look (FOTO)

Ritiratosi dal tennis professionistico a settembre dello scorso anno, Roger Federer continua a far parlare di sé qualsiasi cosa faccia. Chiaramente, sono diventate virali le fotografie dell’ex numero 1 del mondo al Met Gala della scorsa notte, evento di lusso a cui prendono sempre parte quasi tutte le più importanti celebrità a livello mondiale. Lo svizzero era presente a New York insieme a sua moglie Mirka e ha incantato con il suo look, elegante esattamente quanto il suo tennis.

From Sketch to Style✍🏼 pic.twitter.com/SJzMQi9e68 — Roger Federer (@rogerfederer) May 1, 2023