Psg, Messi salta l’allenamento. L’Equipe duro: “L’imbroglio” (FOTO)

Un viaggio che fa discutere. Lo scrive L’Equipe a proposito della decisione di Leo Messi di saltare l’allenamento di ieri con il Paris Saint Germain e di volare in Arabia Saudita per ragioni commerciali. Nella prima pagina odierna, il quotidiano apre con un durissimo: “L’Imbroglio Messi”. Il caso nasce dopo la sconfitta del Psg contro il Lorient. Inizialmente, in caso di successo, era previsto un doppio giorno di riposo per lunedì e martedì. Dopo lo scivolone però Galtier ha cambiato i programmi: seduta di scarico il lunedì e giorno di riposo martedì. Un modo forse anche per scoraggiare eventuali partenze dei giocatori. Lionel Messi però è partito lo stesso per l’Arabia Saudita (sembra senza il via libera del club) mentre i suoi compagni erano in allenamento. Un comportamento che secondo la stampa francese non è stato gradito dalla società e dai compagni di squadra. E intanto le possibilità di un rinnovo del contratto in scadenza a giugno calano drasticamente.

