Matteo Berrettini sconfitto in finale all’ATP 250 di Stoccarda 2024: montepremi e nuovo ranking

Matteo Berrettini cede il passo a Jack Draper nella finale dell’ATP 250 di Stoccarda 2024, torneo in scena sull’erba in Germania. Sfuma il terzo titolo in carriera nel ‘BOSS Open’ per il tennista azzurro, che conferma un ottimo feeling con questa superficie ma non riesce a chiudere in bellezza una settimana fantastica. Al ritorno in campo dopo circa due mesi di stop, Berrettini aveva infatti faticato all’esordio contro Safiullin per poi sconfiggere comodamente Shapovalov, Duckworth e Musetti; niente da fare tuttavia nell’atto conclusivo contro Draper.

TABELLONE

Grazie a questo risultato e ai 165 punti che spettano al finalista, Matteo guadagna comunque 30 posizioni in classifica e sale al numero 65 del ranking Atp. Per quanto riguarda invece la Race, il passo in avanti non è da meno visto che Berrettini recupera 37 piazze e si porta al 53° posto. A livello economico e dunque di montepremi, invece, la finale nel torneo di Stoccarda permette al tennista azzurro di incassare un assegno da 60.816 euro.

MONTEPREMI ATP STOCCARDA 2024

PRIMO TURNO – € 7.350 (0 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 12.032 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – € 20.720 (50 punti)

SEMIFINALE – € 35.755 (100 punti)

FINALISTA – € 60.816 (165 punti)

VINCITORE – € 104.261 (250 punti)