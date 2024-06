Campobasso-Trapani oggi in tv: canale, orario e diretta streaming finale scudetto Serie D

Campobasso-Trapani sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la finale della poule scudetto di Serie D 2023/2024. Le due formazioni, già promosse in Lega Pro ed entrambe parte del girone C di Serie C, giocano prima l’ultimissima partita tra i dilettanti, vale a dire quella che decreta la migliore squadra dell’anno. La partita si giocherà nel campo neutro di Grosseto, in campo neutro, fischio d’inizio alle ore 18 di domenica 16 giugno.

COME SEGUIRE IN TV CAMPOBASSO-TRAPANI

Campobasso-Trapani, finale poule scudetto di Serie D, sarà visibile in esclusiva in streaming in chiaro sul canale Youtube della Lega Nazionale Dilettanti.