Masters Madrid 2023: Vavassori batte Murray e centra la prima vittoria in un 1000 in carriera

Vavassori batte Murray in due set, 6-2 7-6(7), nel primo turno del Masters 1000 di Madrid 2023 e centra la prima vittoria in un torneo 1000 in carriera. Dopo un primo set a senso unico, l’ex numero 1 al mondo entra in partita e da filo da torcere all’azzurro portando il match al tie break. Tie break in cui l’italiano rischia di buttarsi via sprecando un vantaggio di 5-1 e 6-3. Murray annulla tre match point ma commette due errori a rete nei punti decisivi perdendo il tie break 9-7. Una delle vittorie più prestigiose della carriera di Vavassori che entrerà probabilmente nei primi 150 al mondo e si regala un secondo turno contro un altro ex numero 1 al mondo come Danil Medvedev.

Primo set dominato dall’azzurro che strappa il servizio in apertura a Murray addirittura tenendo lo scozzese a 0. L’ex numero uno del mondo si trova molto in difficoltà sulla superficie veloce di Madrid e cede per la seconda volta il servizio andando sotto 3-0. Vavassori tiene la battuta a 0 e si procura anche una palla del 5-0 sul servizio di Murray. L’inglese si salva e vince il quinto game. L’azzurro continua il suo primo set impeccabile al servizio concedendo solo tre punti all’avversario in risposta. Primo set che va in archivio dopo 38 minuti con il punteggio di 6-2 a favore di Vavassori.

Nel secondo set Murray prova a entrare in partita vincendo il primo game in battuta. Vavassori risponde non lasciando punti all’avversario in risposta e, con un parziale di 12-1, riesce a strappare il servizio allo scozzese tenendo confermando il break nel game successivo. Si gioca quindi solo sul servizio di Vavassori che risale da 15-30 nel sesto game andando avanti 4-2. Sul 4-3 Vavassori accusa un piccolo calo di tensione e si fa rimontare da 30-0 da Murray che, vincendo quattro punti in fila, ottiene il primo break del match riportando il set on serve sul 4-4. Nessuna palla break nei game successivi, set che va inevitabilmente al tie break. Tie break che sembra chiuso con Vavassori che va avanti 5-1 e poi 6-3 con due servizi. Murray annulla tutti i match point ma si butta via sbagliando un appoggio a rete con l’italiano fermo sul 6-6 e una volée sul 8-7 che consegna all’azzurro il tie break e il match.