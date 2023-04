Genoa, Portanova: “Nessuno può fermare quello che Dio ha pianificato”

Manolo Portanova, giocatore del Genoa, condannato in primo grado per stupro e violenza di gruppo nei confronti di una ragazza a Siena ha rotto il silenzio dopo la condanna , ha pubblicato un post su Instagram scomodando Dio nella descrizione del post. Queste le parole utilizzate dal centrocampista del Genoa: “Le persone parleranno male di me, mi giudicheranno per il mio passato, proveranno a fare ogni cosa in loro potere per distogliermi dal mio cammino, ma sai cosa? NESSUNO PUÒ FERMARE QUELLO CHE DIO HA GIÀ PIANIFICATO“. Portanova, nello scorso scorso marzo, è stato condannato a sei anni per violenza sessuale.