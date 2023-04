Masters Madrid 2023: prima vittoria in carriera in un 1000 per Arnaldi che batte Paire al terzo set

Arnaldi batte Paire al terzo set, 6-1 3-6 7-6(6), nel match valido per il primo turno del Masters 1000 di Madrid 2023. Partita combattutissima decisa dagli alti e bassi del tennista francese, numero 161 del mondo ma con qualità ben superiori alla sua classifica, che non scende in campo nel primo set e da battaglia all’azzurro nei successivi due. Partita di sacrificio di Arnaldi, che risale dal 5-4 e servizio per Paire portando il match al tie break. Tie break in cui il numero 100 al mondo va avanti 5-1 per poi farsi rimontare e salvare un match point sul 6-5. Sul 7-6 Paire sbaglia a rete e permette ad Arnaldi di centrare la sua prima vittoria in carriera in un torneo 1000. Nel prossimo turno l’azzurro avrà un match proibitivo contro il numero 3 del tabellone Ruud.

Primo set dominato dal tennista italiano. Dopo un primo game traballante, in cui Arnaldi ha salvato due palle break, Paire smette totalmente di giocare iniziando a sbagliare molto da fondo campo, 12 gli errori a fine set con anche 3 doppi falli, regalando all’azzurro i suoi game in battuta perdendo il primo set 6-1. Solo il 38% di prime in campo per il francese che aiutano Arnaldi a vincere il primo set con un parziale di 31 punti a 16.

Nel secondo set Paire inizia a sentire la pallina e a sbagliare meno da fondo campo mettendo in difficoltà Arnaldi sulla diagonale del rovescio. Nel quarto game il francese si procura e trasforma due palle break portandosi avanti nel punteggio. In fiducia Paire che inizia a forzare i colpi e conferma il break salendo 4-1. Arnaldi salva due set point sul suo servizio sul 5-2 ma non riesce a togliere la battuta a Paire nel game decisivo cedendo nel secondo set 6-3.

Terzo set con l’inerzia a favore di Paire, che però concede due palle break in apertura di set. Il francese si salva e sfrutta un grande game in risposta per togliere la battuta ad Arnaldi e andare avanti 2-1 e servizio. Nel momento di maggiore difficoltà Arnaldi sfrutta un doppio fallo e un’indecisione a rete di Paire per prendere la battuta al francese e tornare on serve. L’azzurro torna in vantaggio ma accusa un calo di tensione sul 3-3 andando sotto 0-40 al servizio. Paire non sbaglia e con una palla corta spettacolare trova il break salendo 4-3 e servizio. Il francese poi conferma il vantaggio tenendo il proprio game di battuta a 0. Paire va in difficoltà sul 5-4 e concede palle break all’azzurro. Arnaldi non ne sfrutta tre ma approfitta di un dritto a campo aperto e tre doppi falli del francese per strappare il servizio e riaprire il match. Il tennista italiano si salva ai vantaggi nel game successivo confermando il break. Paire tiene la battuta a 15 e si va al tie break. Arnaldi va avanti 4-1 e sfrutta un errore di Paire andando 5-1 con due mini break di vantaggio. Il francese gioca cinque grandi punti e si procura un match sul servizio di Arnaldi che viene salvato dall’azzurro che porta il punteggio sul 6-6. Paire sbaglia a rete sul 7-6 e deve cedere all’italiano al terzo set.