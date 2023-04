Formazioni ufficiali West Ham-Liverpool, Premier League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di West Ham e Liverpool, sfida valida per la trentaduesima giornata di Premier League 2022/2023. Quattro risultati utili consecutivi per la squadra di Klopp, certamente una striscia alla quale non sono stati abituati nel corso di questa travagliata stagione. Attualmente in settima posizione in classifica, i Reds provano a risalire la china e a cercare un posto in Europa per la prossima annata. Buon periodo anche per il West Ham, che con due vittorie nelle ultime tre partite è riuscito ad allontanarsi dalle zone pericolose. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di mercoledì 26 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI WEST HAM-LIVERPOOL

WEST HAM: in attesa

LIVERPOOL: in attesa