Masters e Wta 1000 Cincinnati 2024: programma, orari e ordine di gioco sabato 17 agosto

Il programma e gli orari di gioco del torneo combined di Cincinnati 2024 per la giornata di sabato 17 agosto. Tempo di quarti di finale sul cemento dell’Ohio, dove scenderanno in campo gli 8 tennisti rimasti nel tabellone maschile e in quello finale. L’ultimo rappresentante italiano rimasto è Jannik Sinner, che sfiderà Andrej Rublev nel remake della sfida di Montreal della scorsa settimana, quando trionfò il russo. Di seguito il programma completo della serata.

CENTER COURT

Ore 17.00 – (1) Swiatek vs Andreeva

non prima delle 19.00 – (1) Sinner vs (6) Rublev

a seguire – (3) Zverev vs (12) Shelton

non prima delle 23.00 – Pavlyuchenkova vs Badosa

a seguire – Draper vs (15) Rune

P&G GRANDSTAND

Non prima delle 19.00 – (3) Sabalenka vs (19) Samsonova

non prima delle 20.30 – (6) Pegula vs Fernandez

non prima delle 23.00 – (5) Hurkacz vs Tiafoe