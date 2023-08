Masters 1000 Toronto, Shapovalov non ci sarà: “Sono molto deluso, ho fatto tutto il possibile”

A pochi giorni dall’inizio del torneo Masters 1000 di Toronto 2023, arriva una pesante defezione. Il padrone di casa Denis Shapovalov, infatti, è costretto a rinunciare alla partecipazione a causa del suo infortunio al ginocchio, che non è ancora completamente guarito. Ad annunciare il forfait è stato lo stesso tennista canadese attraverso i propri profili social: “Sono molto deluso di dover annunciare il mio ritiro dal Masters 1000 di Toronto. Ho fatto tutto il possibile per rimettere in salute il mio ginocchio, ma sfortunatamente ho bisogno di più tempo. Non c’è onore più grande che giocare il torneo di casa, mi mancherà davvero molto giocare a Toronto”.