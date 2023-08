Lazio, Lotito: “Dimissioni Sarri? Tutto falso, sono scemenze. Stiamo lavorando”

In casa Lazio, come noto, ci sono state delle incomprensioni tra il presidente Claudio Lotito e il tecnico Maurizio Sarri, tanto che nelle ultime ore si è parlato anche di possibili dimissioni da parte dell’allenatore. A smentire tutto in maniera categorica, però, ci ha pensato proprio il numero uno biancoceleste che, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Tag24, ha chiarito la vicenda: “Sarri si vuole dimettere? Ma quali dimissioni, ma basta. Ma che scemenze, è tutto totalmente falso, stiamo lavorando”.