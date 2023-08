Masters 1000 Toronto 2023, Musetti avanti sulle montagne russe: Kokkinakis ko in rimonta

Sono servite 2 ore e 52 minuti per rimontare un set di svantaggio a Thanasi Kokkinakis e strappare il pass per gli ottavi del Masters 1000 di Toronto 2023, ma Lorenzo Musetti è ancora in corsa. Un match non indimenticabile dal punto di vista tecnico, eccezion fatta per qualche lampo, vinto dall’azzurro palesando tutti i progressi sotto il punto di vista mentale al cospetto di un Kokkinakis disunitosi per due volte nel momento della verità. Il punteggio di 4-6 7-5 6-4 premia così Lorenzo, che contenderà a Daniil Medvedev un posto nei quarti di finale.

A decidere una prima frazione che scivola via senza sussulti è un break in apertura, in cui Musetti pasticcia dal 40-15 col dritto, annulla una chance al suo avversario ma ne concede un’altra col doppio fallo e viene punito dal dritto dell’australiano. Kokkinakis è pressoché perfetto alla battuta, Lorenzo fatica a trovare il giusto timing soprattutto sul servizio carico sul rovescio a una mano. Ma sul 5-4 si apre inaspettato uno spiraglio sullo 0-30: l’azzurro però stecca una risposta e poi un dritto, e vede sfumare la frazione sul 6-4.

La scintilla non si accende nella seconda frazione, fino al 3-3 c’è poco da segnalare per il tennista in risposta ma poi iniziano i problemi per Musetti. Il carrarino salva tre palle break nel settimo game, due nel nono, e poi rimonta dallo 0-30 per issarsi sul 6-5. Quando tutto sembrava apparecchiato per un tie-break, con Kokkinakis sul 40-0 il clamoroso colpo di scena: Musetti trova una gran risposta di rovescio ma è lo schiaffo al volo di dritto che l’australiano rimpiange nell’economia di un game che perde in maniera rocambolesca, affossando un altro dritto sul set point, alla prima palla break concessa nel match.

Dopo un fisiologico toilet break per entrambi i contendenti, l’azzurro sembra poter allargare il divario. Il tennista ‘aussie’ si spegne e si accende con maggior frequenza, litiga con i colpi a rimbalzo e si ritrova sotto per 2-0 40-15. Ma Musetti manca nel colpo del ko e permette al suo rivale di rientrare in carreggiata e ritrovare energia. Così come per il secondo parziale, il terzo resta in equilibrio sino al passaggio a vuoto di Thanasi: questa volta arriva nel decimo game, con una stecca di dritto e un doppio fallo va sotto 0-40. Annullato il primo match point a rete, sul secondo può solo guardare lo sventaglio sulla riga di Musetti, che può finalmente sciogliersi in un urlo liberatorio.