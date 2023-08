Newell’s-Corinthians, tragedia sfiorata: tifosi calpestati dalla folla (VIDEO)

di Redazione 47

Il titolo scelto da Marca non è casuale: “Immagini terrificanti che ricordano la tragedia dell’Heysel”. Nel post partita di Newell’s Old Boys-Corinthians, match di Copa Sudamericana, la folla è riuscita ad uscire dall’impianto attraverso un piccolo cancello. Nella calca, alcuni tifosi sono rimasti schiacciati, calpestati dalla folla. La stampa argentina fortunatamente riporta che non si sono registrati morti o feriti. All’esterno dall’impianto si sono verificati anche alcuni incidenti tra le tifoserie.

VIDEO