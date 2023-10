Masters 1000 Shanghai 2023, Sebastian Korda: “Sto giocando ad alto livello, devo continuare”

“Arrivare fino a questo punto in un torneo come questo è straordinario, è stata una partita incredibile. Penso che anche Shelton abbia giocato a un livello spettacolare, entrambi abbiamo mostrato un ottimo livello, mettendo alcuni punti di grande qualità. Speriamo che questa sia solo la prima di molte altre battaglie che dovremo affrontare nel prossimo futuro. Davvero, è un tennista che amo, sono un suo grande fan“. Lo ha detto Sebastian Korda, così come riporta Puntodebreak, in conferenza stampa dopo aver battuto Ben Shelton agguantando le semifinali del torneo Masters 1000 di Shanghai 2023: “Ho giocato ad alto livello di tennis nelle ultime settimane, non si tratta solo di Shanghai. Prima avevo già raggiunto le semifinali dell’ATP 250 di Zhuhai e la finale dell’ATP 250 di Astana, ora sono in semifinale di un evento Masters 1000. Nel complesso, sto giocando al mio livello più alto”.