Dani Alves, la ex moglie: “È scomparso, per me non esiste più”

Dinorah Santana, prima moglie di Dani Alves, in un intervista esclusiva concessa al programma “Cuatro al Dìa” ha sbottato contro l’ex marito, a causa del comportamento tenuto dall’ex calciatore brasiliano, nei confronti suoi e dei loro 2 figli: “Non ho mai voluto creare scandali, ma ora per me non esiste più. Mi diceva come dovevo comportarmi con la stampa, ho qui i messaggi a testimoniarlo. Ho sempre cercato di aiutarlo, è il padre dei mie figli.”

In merito al suo trasferimento a Barcellona per aiutare il suo ex marito a ottenere la libertà vigilata, ha aggiunto: “Ci è stato chiesto di trasferirci a Barcellona cosicché ottenesse la libertà vigilata. Non appena gli è stata negata, è scomparso. Voglio che scompaia dalla mia vita”.