Masters 1000 Shanghai 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 6 ottobre con Musetti

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco del Masters 1000 di Shanghai 2023 per quanto riguarda la giornata di venerdì 6 ottobre con in campo un solo azzurro, Lorenzo Musetti, impegnato contro l’asiatico Hsu, mentre è stato concesso un giorno ulteriore di riposo a Jannik Sinner che tornerà in campo solo sabato. Di seguito allora ecco la programmazione completa con orari italiani (sei ore di fuso orario tra Cina e Italia).

STADIUM COURT

ore 06.30 (8) Ruud vs Nishioka

a seguire Nakashima vs (3) Rune

non prima delle ore 12.30 (28) Etcheverry vs Zheng

a seguire Safiullin vs (9) Zverev

SHOW COURT 3

ore 06.30 Maroszan vs (11) De Minaur

a seguire (14) Auger-Aliassime vs Fucsovics

a seguire (1) Hurkacz vs Kokkikanis

a seguire (26) Korda vs (WC) Bu

GRANDSTAND 2

ore 06.30 Hanfmann vs (29) Eubanks

a seguire (Q) Hsu vs (17) Musetti

a seguire (19) Shelton vs Munar

a seguire (Q) Sweeny vs (25) Baez

COURT 4

ore 06.30 (23) Griekspoor vs Lajovic

a seguire McDonald vs (20) Cerundolo