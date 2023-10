Pattinaggio di figura, Guignard-Fabbri vincono lo Shanghai Trophy

Successo per Charlene Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre) nella terza edizione dello Shanghai Trophy dedicata al pattinaggio di figura. I vice-campioni del Mondo in carica hanno brillato soprattutto nella danza libera, imponendosi col punteggio di 203.28 e precedendo con ampio margine i francesi Evgeniia Lopareva/Geoffrey Brissaud (185.72) e i cinesi Shiyue Wang/ Xinyu Liu (177.57). Per gli allievi di Barbara Fusar Poli è la seconda affermazione stagionale. A settembre avevano primeggiato nel Lombardia Trophy, tappa inaugurale dell’ISU Challenger Series. Nel settore maschile, c’è il quarto posto per Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre) che si presentava al via dell’appuntamento come detentore del titolo. Il campione d’Italia in carica, ancora lontano dalla miglior condizione atletica a causa di una pausa forzata dovuta a un fastidioso problema fisico, ha dovuto gestire uno sfortunato incidente di percorso nel programma corto (la lama non ha fatto presa sul ghiaccio nell’esecuzione di un salto) e una doppia caduta nel libero.