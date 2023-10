Masters 1000 Shanghai 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 11 ottobre

Il programma di mercoledì 11 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Masters 1000 di Shanghai. Terminano gli incontri di ottavi di finale, con in campo di nuovo il numero uno Carlos Alcaraz, opposto a Dimitrov nel match che apre la sessione serale in orario cinese. Ad aprire il programma Jarry e Schwartzman, a chiuderlo Paul e Rublev. Nel mezzo anche Humbert e Wolf a caccia di un posto nei quarti. Di seguito l’ordine di gioco completo.

STADIUM COURT

Ore 06:30 – (22) Jarry vs Schwartzman

a seguire – (32) Humbert vs Wolf

Ore 12:30 – (1) Alcaraz vs (18) Dimitrov

a seguire – (12) Paul vs (5) Rublev