Italia-Malta, oltre 49mila biglietti venduti: verso il sold out al San Nicola

Nazionale ancora a Bari per la sfida contro il Malta in programma sabato 14 ottobre e valevole per le qualificazioni a Euro 2024. Già venduti 49mila i biglietti, si va verso il tutto esaurito. “L’amministrazione comunale, in collaborazione con la Figc, supporta la presenza della Nazionale in città con una serie di eventi e attività che coinvolgeranno il più possibile cittadine e cittadini, luoghi simbolici e attività commerciali nei giorni che precedono l’evento”, spiega il Comune in una nota.