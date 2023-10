Masters 1000 Shanghai 2023, Marozsan non si ferma: battuto anche Ruud. Korda sconfigge Cerundolo

A Shanghai è il turno degli ottavi di finale nel penultimo Masters 1000 della stagione. In attesa di Jannik Sinner, impegnato alle ore 12:30 contro Ben Shelton, sono due gli incontri già andati in scena e terminati questa mattina in Cina. Pesante la sconfitta di Casper Ruud, che è in piena corsa per un posto alle ATP Finals di Torino. Il norvegese è stato sconfitto in tre set da Fabian Marozsan, tennista ungherese che molti ricorderanno fare impazzire Carlos Alcaraz nel torneo di Roma. Il magiaro è dotato di un talento sopraffino che nella giornata giusta può creare problemi a chiunque e lo si è visto anche nella giornata odierna, con Ruud che si è dovuto arrendere per 6-4 al terzo. Quarti di finale conquistati per Marozsan che ora attende il vincente di Hurkacz-Zhang.

Chi uscirà vincitore dal match Sinner-Shelton dovrà invece vedersela contro Sebastian Korda. Dopo una stagione condizionata anche da diversi problemi fisici, lo statunitense sta mettendo insieme un buon finale di annata. Oggi ha battuto 7-5 7-6(6) Francisco Cerundolo, riuscendo così a confermare il bel successo ottenuto ai danni di Daniil Medvedev.

Ad accedere ai quarti di finale dell’ATP di Shangai è il polacco Hurkacz che dopo un match equilibratissimo contro i cinese Zhizhen, ha avuto la meglio nel tie break del terzo set. Parte bene il polacco che chiude un primo set equilibratissimo con tie break anch’esso al cardiopalma. Nel secondo set sale Zhizhen, che si aggiudica il secondo per 6-4. Nel terzo e decisivo set, è sempre il tie break a dare la ragione ad Hurkacz che passa ed accede nei migliori otto del torneo.