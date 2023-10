Napoli, agente Mario Rui attacca Garcia: “Poco professionale, rapporto tra me e mio assistito non lo riguarda”

Rudi Garcia ancora sotto attacco. Dopo un inizio difficile e un amore coi tifosi non ancora sbocciato, Rudi Garcia si ritrova a fare i conti anche con Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, per delle dichiarazioni fatte in conferenza dall’allenatore francese. Il neo allenatore del Napoli ha criticato l’agente, incolpandolo di non aver buoni rapporti col suo assistito.

L’agente del terzino portoghese, ha parlato a TvPlay, replicando e attaccando Garcia: “Non ho risposto dopo la conferenza per non creare un clima teso prima della partita, ma sono doverose delle precisazioni. Il rapporto umano tra me e i miei assistiti sono argomenti privati, non gli riguarda”. Poi prosegue: “Non ho mai visto nessun allenatore mettere un suo calciatore contro il suo agente, Mario Rui è uno dei miei primi calciatori, fa parte della mia famiglia personale da 13 anni.” Ha concluso poi dicendo: “I colloqui personali tra Allenatore e calciatore, non vanno mai sbandierati davanti alle telecamere, comportamento poco professionale.”