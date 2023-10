Masters 1000 Shanghai 2023, Hurkacz: “Soddisfatto della mia prestazione”

Hubert Hurkacz, con la vittoria contro Fabio Marozsan, si è qualificato al turno successivo del Masters 1000 di Shanghai, dove in semifinale affronterà Sebastian Korda, che ha eliminato in tre set Ben Shelton. Al termine della partita, il polacco, ha parlato in conferenza stampa, esternando tutta la sua soddisfazione per la prestazione messa in mostra.

Ai microfoni gli sono state poste alcune domande, a cui il numero 17 al mondo ha risposto così: “Il mio rendimento nei tornei Masters 1000? A inizio anno uscivo presto, devi solo esibirti bene per arrivare a questo punto. Se le ultime due partite mi sono servite? Penso di sì. Sono state molto difficili mentalmente. Shelton e Korda? Sono due grandi giocatori, sarà una sfida fantastica”. Se è un vantaggio aumentare la durata del Masters 1000? Noi giocatori pensiamo ci sia abbastanza riposo tra un match e l’altro, ci è piaciuto il formato a 54. Qual è stato il momento chiave? Penso che il punto vinto dopo quel lungo rally, abbia rafforzato me mentalmente ed abbia messo un po’ più di pressione su di lui.”