Nuovo stadio Inter, sindaco Rozzano: “Iter può finire a inizio 2025, si può spostare casello Milano-Genova”

“Noi sapevamo di una trattativa con l’Inter per quel che riguarda l’area in questione, ma essendo una cosa ufficiosa si è tenuta riservata. Poi l’Inter ha ufficializzato una priorità di acquisto, hanno voluto la garanzia che fosse inserita la parola stadio nel documento di costruzione di un bene pubblico e l’abbiamo fatto”. Lo ha detto il sindaco di Rozzano, Giovanni Ferretti, a Sky Sport 24 parlando del progetto del nuovo stadio dell’Inter: “Dalla metro all’area dello stadio c’è una passeggiata di sette minuti. Una delle idee è quella di spostare il casello della Milano-Genova, o chiudere uno svincolo in favore dell’altro, per un’infrastruttura del genere bisogna adeguare i trasporti. L’iter, per essere ottimisti, potrebbe finire fra fine 2024 e inizio 2025”.