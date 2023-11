Masters 1000 Parigi-Bercy 2023: programma, orari e ordine di gioco sabato 4 novembre

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Masters 1000 Parigi-Bercy 2023 per quanto riguarda la giornata di sabato 4 novembre. È tempo di semifinali sul cemento parigino, sia per quanto riguarda il singolare che il doppio. Ad aprire la giornata sarà la sfida tra Heliovaara/Pavic e Bopanna/Ebden alle 11.30. A seguire sarà il turno di due tennisti in gran forma nell’ultimo periodo come Dimitrov e Tsitsipas, che promettono grande battaglia.

IL PROGRAMMA DI SABATO 4 NOVEMBRE

COURT CENTRAL

ore 11.30 Heliovaara/Pavic vs (3) Bopanna/Ebden

non prima delle 14.00 Dimitrov vs (7) Tsitsipas

non prima delle 16.30 (1) Djokovic o (6) Rune vs de Minaur o (5) Rublev

a seguire (4) Ram/Salisbury vs (7) Gonzalez/Roger-Vasselin o (2) Koolhof/Skupski