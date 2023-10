Masters 1000 Parigi-Bercy 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 30 ottobre con Musetti

Il programma di lunedì 30 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023. Subito tanti incontri in programma sui campi indoor della capitale francese. Tra questi anche l’ennesimo capitolo che vedrà protagonisti Lorenzo Musetti e Grigor Dimitrov, con il bulgaro che parte anche in questo caso con i favori del pronostico dopo i recenti scontri diretti tra i due. Sul Court Central serata che vedrà in campo due campioni slam come Wawrinka e Thiem. Di seguito ecco la programmazione completa.

COURT CENTRAL

Ore 11:00 – Davidovich Fokina vs (15) Shelton

a seguire – Murray vs (13) De Minaur

a seguire – (Q) Van De Zandschulp vs Mannarino

a seguire – Fritz vs Baez

Non prima delle 19:30 – (12) Paul vs (WC) Gasquet

Non prima delle 20:30 – Wawrinka vs (Q) Thiem

COURT 1

Ore 11:00 – Jarry vs Popyrin

a seguire – (14) Tiafoe vs Bublik

a seguire – (16) Khachanov vs Purcell

Non prima delle 16:00 – Djere vs (WC) Van Assche

a seguire – (LL) Thompson vs (Q) Nishioka

a seguire – Dimitrov vs Musetti

COURT 2

Ore 11:00 – Lehecka vs Bautista Agut

a seguire – Griekspoor vs Eubanks

a seguire – (WC) Muller vs (Q) Safiullin