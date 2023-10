Inter-Roma: subito fischi per Lukaku al primo tocco e coro “Uomo di me**a”

Subito gli annunciati fischi al primo tocco di Romelu Lukaku in Inter-Roma, che peraltro coincide col calcio d’inizio della partita. L’attaccante, ex nerazzurro passato in giallorosso in estate via Chelsea, è considerato un traditore dalla tifoseria nerazzurra, che ha preparato un’accoglienza infernale con fischi, fischietti, e anche con un coro “Uomo di me**a” che si è levato subito dopo il primo tocco del belga. Ma siamo solo all’inizio.